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ЭКОНОМИКА РБ


КОМПАНИЯ «КРИНИЦА» И БРЕНД KALTENBERG ПРЕЗЕНТОВАЛИ ДВА НОВЫХ СОРТА ПИВА
14:21 18.08.2017

ОАО «Криница» и бренд Kaltenberg презентовали два новых сорта пива – Kaltenberg Hefeweissbier (пшеничное нефильтрованное) и Kaltenberg Schloss-Keller Naturtrub (ячменное нефильтрованное).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, баварский пильзнер варится в Беларуси по лицензии на заводе «Криница» из отборных сортов хмеля. Контроль над созданием Kaltenberg принадлежит фирме König Ludwig International Gmbh & Co KG в соответствии с баварским законом «О чистоте пива».

Выбор немецкими партнерами завода «Криница» стал важным шагом в развитии бизнеса в Восточной Европе.

«Производство Kaltenberg в Беларуси – это результат серьезных инвестиций «Криницы» в качество и технологии пивоварения. Наше предприятие регулярно проходит экспертные проверки в ходе которых оценивается технология производства, качество сырья и выпускаемой продукции. Всё это подтверждает, что опыту и квалификации наших специалистов доверяют крупные международные корпорации. Лицензионные требования очень высокие, поэтому процесс варки премиального пива в Беларуси – это не только престиж, но и огромная ответственность. Мы не только должны соблюдать требования лицензионного соглашения, но и каждый день доказывать себе и покупателям, что можем варить идеальный баварский пильзнер», - сказал генеральный директор завода «Криница» Александр Кижук.

Традиционные баварские технологии пивоварения были заложены королевской семьей более 750 лет назад. А сейчас их продолжает Принц Люитпольд фон Байерн и немецкая компания König Ludwig International Gmbh & Co KG.

«Совместно с белорусскими партнерами мы сформировали лояльность к немецкому пиву, сваренному по лицензии. «Криница» стала первым в Беларуси заводом, который получил такую лицензию. Благодаря современному оборудованию и отличным навыкам пивоварения предприятию удалось предложить настоящее королевское баварское пиво, отвечающее всем требованиям ЕКВ принца Люитпольда Баварского», - отметили в König Ludwig International Gmbh & Co KG.

За второе десятилетие сотрудничества отечественным пивоварам удалось не только познакомить белорусов с этим сортом пива, но и создать основу для еще более тесной и плодотворной работы с партнерами из Германии.

«Для König Ludwig International Gmbh & Co KG Беларусь является стратегически важным рынком. Мы варим и продаем пиво на 15 зарубежных рынках в соответствии со строгими стандартами качества принца Луитпольда Баварского, который является собственником и управляющим компании, расположенной в самом замке Кальтенберг неподалеку от Мюнхена. Контракт с самым крупным белорусским пивоваренным заводом усиливает позиции бренда Kaltenberg в СНГ. Мы верим в потенциал партнерства с «Криницей» и убеждены, что сможем радовать наших потребителей продуктом, сваренным в Минске и сохранившим лучшие свойства настоящего немецкого пива», - отметил директор по продажам König Ludwig International Gmbh & Co KG Артём Виноградов.
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