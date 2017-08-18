Интерес к новостройкам Минска находится не только на стабильно высоком уровне, игнорируя все правила сезонности, но и ежегодно увеличивается – в настоящее время, согласно проведенного группой компаний «ТВОЯ СТОЛИЦА» опроса потенциальных покупателей квартир, более 80% из них рассматривает для приобретения новостройку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Группе компаний «Твоя столица», существенного изменения цен с начала года не отмечается – изменения остались лишь из-за движения домов по стадиям строительной готовности.

Однако, несмотря на отсутствие экономических потрясений и продолжающееся снижение ставок по кредитам, по мнению руководителя «ТВОЯ СТОЛИЦА Новостройцентр» Натальи Радени, покупательская способность населения до сих пор продолжает оставаться низкой.

«На основании поступающих запросов на покупку квартир, нельзя сказать, что денег у людей за последний год стало больше, а их выбор квартир стал более раскованным в финансовом плане. Правильнее будет сказать, что у покупателей стало больше финансовых инструментов: это и подешевевшие кредиты, и рассрочка оплаты на несколько лет, и развитие механизма приобретения недвижимости в лизинг. Однако, даже несмотря на них, ориентированность на минимальный бюджет покупки до сих пор осталась. Именно поэтому основная масса покупателей рассматривает новостройки классов «Эконом» и «Стандарт», - сказала Н. Раденя.

По ее словам, типичный запрос покупателя новостройки этим летом выглядит следующим образом: бюджет покупки на уровне 65 тыс. долларов, из которых на руках, как правило, имеется лишь 20-30 тыс. долларов, а недостающая сумма либо уже на подходе (поэтому важна рассрочка оплаты), либо планируется брать кредит. За эти деньги предполагается приобрести двухкомнатную, а в идеале, с небольшим увеличением бюджета, трехкомнатную квартиру. При этом особый интерес среди покупателей представляют двухкомнатные квартиры, планировка которых позволяет минимальными затратами при необходимости сделать ее трехкомнатной – главное чтобы окна это позволяли. Таких квартир мало, но все же встречаются.

«Преимущества наблюдаемой в настоящее время на рынке ситуации в том, что, даже имея на руках всего лишь порядка 10 тыс. USD, благодаря кредитам, рассрочке и лизингу, можно рассчитывать на приобретение квартиры в новостройке», – отметила Н. Раденя.

В настоящее время застройщики порядка 70% предлагаемых широкому кругу лиц новостроек предлагают рассрочку оплаты, из которых 40% предложений рассрочки сроком более 2-х лет. Большая часть предложений рассрочки предполагает увеличение стоимости, а наиболее интересных покупателям предложений беспроцентной рассрочки сроком до 2-х лет всего лишь порядка 5% от рыночного предложения.

Ставки по кредитам за последний год уменьшились наполовину. Но есть и своего рода, уникальные предложения – минимально доступная ставка сейчас предлагается по квартирам в ЖК «Липень» - 7% годовых (второй и последующие годы = ставка рефинансирования + 3%), при минимальном первоначальном платеже 10% от стоимости квартиры. При этом выдается такой кредит на 20 лет. Т.е. при покупке однокомнатной квартиры стоимостью 45 тыс. долларов необходимо иметь на руках лишь 4,5 тыс. долларов. В этом случае ежемесячные платежи составят 400 долларов в течение первого года и чуть больше 600 долларов в течение второго. В последующие периоды они будут уменьшаться.

В случае с двухкомнатной квартирой стоимостью 58 тыс. долларов, первоначальный платеж уже составит порядка 6 тыс. долларов, а ежемесячные платежи будут на уровне 500 долларов и 800 долларов соответственно.

Безусловно, не каждая семья сейчас может себе позволить выделять по 600-800 USD ежемесячно на оплату кредита, но в любом случае, это выгоднее, чем снимать квартиру, отдавая ежемесячно за аренду больше 200 долларов – ведь эти деньги можно было бы пустить на погашение стоимости собственной квартиры. А если учесть возможность снижения в будущем ставки рефинансирования, к которой привязаны проценты по кредитам, то расчеты получаются еще выгоднее.

Случаев приобретения квартир в лизинг пока не много – люди только начинают привыкать к нему. Но с каждым месяцем интерес к этому финансовому инструменту растет. Кроме того, и процентная ставка по нему уже начинается с 9% годовых, что не намного больше кредита.

«Но есть и существенные изменения в спросе. Несмотря на то, что цена остается превалирующим по влиянию на выбор квартиры фактором, сказать, что рассматривается только она, было бы неправильно. Время, когда цена решала все – уже прошло. Как прошло и время, когда, например, за местоположение новостройки покупатели готовы были переплачивать значительные суммы. Наиболее правильно было бы сказать, что сейчас люди научились совмещать сухую математику цен и здравый смысл, уходят от стереотипов и выбирают оптимальные для них по потребительским характеристикам новостройки. В частности, наглядный пример тому, продолжающиеся активные продажи квартир в ЖК «Липень», который располагается в окружении лесного массива м-на Уручье. Несколько лет назад, когда комплекс только вышел на рынок, потенциальных покупателей не устраивало его расположение «за МКАД», и редко кто задумывался обо всем остальном – близости к метро, потенциале развития м-на Уручье и зеленой зоне. Но экономические встряски последних лет научили покупателей выделять именно то, что важно для проживания, и не обращать внимания на чисто маркетинговые уловки. А именно, удобная транспортная доступность, развитая инфраструктура в окружении, и, конечно же, доступные цены. Кроме того, надежная репутация застройщика позволила предложить покупателям особые условия по кредитам – только на приобретение квартир в «Липене» БПС-Сбербанком выдаются кредиты по ставке от 7% годовых», – сказала Н. Раденя.

Но из общего правила ориентации покупателей на бюджетные покупки есть и исключения. Например, встречаются заявки на приобретение двух многокомнатных квартир рядом друг с другом для последующего их объединения. Или, в преддверии учебного года, для студентов спрашивают не однокомнатную квартиру, а сразу двухкомнатную и с чистовой отделкой.