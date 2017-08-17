|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
САЛОН СВЯЗИ МТС В ВИТЕБСКЕ ОТКРЫЛСЯ ПОСЛЕ ОБНОВЛЕНИЯ
12:46 18.08.2017
Салон связи мобильного оператора МТС в Витебске (пр-т. Московский, 9/1) открылся после обновления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, после обновления в салоне появились витрины открытого формата, которые позволяют на практике оценить достоинства «умных» устройств от популярного бренда Huawei. В рамках таких акций, как «Всем смартфон 2017» и «Отличное предложение 2017», десятки гаджетов от этого и других производителей можно купить со скидкой или оформить в рассрочку.
Для мгновенной оплаты услуг и оборудования в офисе установлены банковские терминалы. Благодаря электронной очереди и продуманной организации рабочих мест консультантов, можно быстро и с комфортом решить и все остальные вопросы связи.
Витебский салон МТС по Московскому проспекту, 9/1 работает с 9.00 до 21.00 без выходных и обеденного перерыва. Подключить услуги оператора и приобрести новую технику в «северной столице» Беларуси также можно еще по 26 адресам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2017
Курсы в банках
на 18.08.2017
Конвертация в банках
на 18.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте