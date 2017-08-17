Органами прокуратуры Минской области в первом полугодии 2017 года рассмотрено 3 376 обращений граждан и юридических лиц, из них 819 признаны обоснованными.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, наибольшее количество рассмотренных обращений касались исполнения административного, трудового, земельного законодательства, организации работы с обращениями граждан. Меры прокурорского реагирования приняты по результатам рассмотрения 510 обращений.

Прокуратура Молодечненского района составила протокол об административном правонарушении по ст. 9.13 КоАП в отношении председателя садоводческого товарищества «Авторемонтник-124», который не рассмотрел по существу обращение члена товарищества о возврате целевого взноса. Суд Молодечненского района привлек председателя товарищества к административной ответственности в виде штрафа.

Такие же протоколы за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан составлены в отношении начальника жилищного отдела МГПУП «Коммунальник», начальника ЖРЭУ-4, начальника землеустроительной службы районного исполнительного комитета.

Органы прокуратуры Минской области принципиально реагируют и на факты нарушения нанимателями трудового законодательства.

В указанный период прокуратура Солигорского района составила протоколы об административном правонарушении в отношении 5 руководителей районных субъектов хозяйствования за нарушение сроков выплаты работникам заработной платы. Судом Солигорского района все они привлечены к административной ответственности.

Прокуратура Пуховичского района провела проверку по обращению работницы ОАО «Сутинский» по вопросу законности произведенных нанимателем удержаний из ее заработной платы и пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. Действия нанимателя признаны неправомерными. Директору предприятия районной прокуратурой вынесено предписание, во исполнение которого заявительнице возвращены незаконно удержанные денежные средства.