Комитет государственного контроля продолжает контроль над ходом проведения уборочной кампании в сельскохозяйственных организациях: проверки показывают, что на местах по-прежнему имеются нерешенные проблемы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, так, в ряде сельхозорганизаций Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей отмечена недостаточная готовность зерноуборочных комбайнов и зерносушильных комплексов. Например, на 11.08.2017 готовность зерноуборочных комбайнов в хозяйствах Ушачского района составляла 73%, Россонского – 78%, а зерносушильных комплексов в Сенненском, Ушачском и Полоцком районах составляла от 64% до 77%. В КСУП «Дворище-РОС» Россонского района на 10.08.2017 были исправными 4 из 6 имеющихся зерноуборочных комбайна.

Из-за неготовности зерносушильных комплексов не везде решены вопросы по обеспечению своевременной и качественной доработки зерна. Например, в ОАО «Алая заря» Вилейского района из-за периодических поломок имеющейся зерносушилки на зернотоке в аг. Ерхи 60 т зерна озимой ржи влажностью 26% на 09.08.2017 начало самосогреваться. В КСУП «Прогресс-Агро»» Светлогорского района новый зерносушильный комплекс ЗСК 30-Г, который планировалось использовать на доработке зерна урожая этого года, фактически в работу не запущен, так как к нему не подключено газоснабжение. В результате на открытой площадке зернотока на 09.08.2017 находилось около 200 т зерна озимой ржи, из которых около 70 т влажностью 35% самосогревалось.

На ход уборочной кампании отрицательно влияет не своевременный ремонт гарантийной зерноуборочной техники. Так, в КСУП «Ельское Полесье» Ельского района устранение поломки (течь масла из картера двигателя главного привода) зерноуборочного комбайна проводилось в течение 3 суток (с 6 по 8 августа 2017 г.).

В ряде хозяйств из-за упущений в организации работ имеют место факты не обеспечения сохранности выращенного урожая и его сверхнормативные потери при уборке. К примеру, в ОАО «Литвяны-Агро» Узденского района (на 11.08.2017) из-за попустительства должностных лиц допущена потеря маслосемян рапса в результате осыпания (от несвоевременной уборки перезревшего урожая) на площади около 10 га. По подсчетам, потери маслосемян с указанной площади составили около 18 т. Также факты сверхнормативных потерь зерна при уборке хлебов были установлены в ОАО «Бешенковичский агросервис» Бешенковичского (10.08.2017), ОАО «Птицефабрика «Городок» Городокского, КСУП «Совхоз «Потаповский» Буда-Кошелевского (08.08.2017) и в некоторых хозяйствах других районов республики.

Кроме того, проверки показали, что на сегодняшний день в сельхозорганизациях имеется ряд проблемных вопросов с кормозаготовкой и подготовкой к озимому севу. Объемы заготовки травянистых кормов к предстоящему зимне-стойловому периоду меньше уровня соответствующего периода прошлого года, за исключением Гродненской области. При этом практически во всех регионах республики имеют место факты нарушений технологических регламентов при заготовке кормов (закладка травяной массы с повышенной влажностью, превышение установленных сроков заполнения сенажных траншей и др.).

Проблему качества кормов в значительной степени можно было бы решать в случае увеличения объемов заготовки травяных кормов с упаковкой в полимерные материалы. Однако на 14.08.2017 сельхозорганизациями заготовлено сенажа таким образом лишь 499,2 тыс. т, или 49,7% к плану заготовки сенажа по указанной технологии, доведенному правительством.

По-прежнему не решаются вопросы накопления в сельхозорганизациях в требуемых объемах минеральных удобрений, что может привести к недобору товарной продукции с урожая озимых культур 2018 года. Так, на 11.08.2017 в хозяйствах республики имелось лишь 104,2 тыс. т минеральных удобрений в переводе в действующее вещество (32% от потребности под озимый сев). Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в сельхозорганизациях Витебской (обеспеченность 13% к потребности) и Могилевской (17%) областей.

По результатам проверок специалисты Комитета государственного контроля информировали о выявленных проблемах местные органы власти. По рекомендациям государственных контролеров на местах оперативно принимались меры по исправлению недостатков, соблюдению технологий хода уборки зерновых и зернобобовых культур, ремонту зерноуборочной техники. Во многих случаях после оперативного вмешательства работников Комитета госконтроля удалось предотвратить потери урожая, связанные с неправильной настройкой зерноуборочной техники и нарушениями технологий хранения зерна на зернотоках.

Также о выявленных недостатках Комитет госконтроля проинформировал правительство, предложив совместно с облисполкомами в срочном порядке принять меры по:

обеспечению жесткого соблюдения технологических регламентов при уборке и доработке урожая зерновых, зернобобовых культур и рапса с целью исключения сверхнормативных потерь зерна и маслосемян;

наращиванию заготовки травяных кормов на предстоящий зимне-стойловый период до полуторагодичного запаса, а также увеличению объемов заготовки травяных кормов с упаковкой в полимерные материалы за счет эффективного использования имеющихся комбинированных пресс-подборщиков;

накоплению сельхозорганизациями минеральных удобрений в соответствии с потребностью и недопущению сева озимых культур под урожай 2018 года без их внесения.