Сумма денежных переводов внутри Беларуси во втором квартале 2017 года снизилась на 7,6% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном банке Беларуси, общая сумма денежных переводов, осуществленных через внутригосударственные системы денежных переводов, во втором квартале составила 1,833 млн руб. против 1,983 млн руб.

Средняя сумма одного перевода во втором квартале составила 168,5 руб. (в первом – 154,08 руб.)

При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через следующие внутригосударственные системы денежных переводов: «Стриж» (ОАО «АСБ Беларусбанк»), «Экспресс-перевод» (ОАО «Белинвестбанк»), «Хуткiя грошы» (ОАО «Белагропромбанк»), «Грошы-скараходы» (ОАО «Банк БелВЭБ»).