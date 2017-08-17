На заседании Президиума Совета министров министр экономики Владимир Зиновский представил проект прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве экономики, в своем выступлении министр отметил, что прирост ВВП в 2018 году прогнозируется на уровне 103,4 % – этот темп обеспечивает компенсацию отрицательной динамики прошлого года и выход на нижнюю границу траектории пятилетки за 2016–2018 годы.

По словам В. Зиновского, ключевые предпосылки прогноза-2018 – это поддержание макроэкономической сбалансированности и политики реального оздоровления экономики, дальнейшее снижение инфляции и ставок по новым кредитам, своевременные расчеты по внешним обязательствам и сохранение золотовалютных резервов.

«Особенность прогноза-2018 – это максимальное задействование имеющихся ресурсов посредством восстановления внутреннего спроса без нагрузки на платёжный баланс», – охарактеризовал проект министр.

По его мнению, наращивать внутреннее потребление при строгом соблюдении этого условия позволит рост экспорта.

«Прогнозы развития внешних рынков дают нам возможность в 2018 году нарастить валютную выручку на 2 млрд долларов с темпом роста 106%. При этом, экспортные цены вырастут на 1%, а физические объёмы – на 5%», – отметил он.

Говоря об инвестициях, В. Зиновский спрогнозировал поступление в Беларусь прямых иностранных инвестиций в объеме 1,45 млрд долларов, которые, в первую очередь, нужны для технологического обновления и трансфера современных технологий в страну. При этом министр напомнил о необходимости плотной работы по привлечению каждым регионом 100 млн долларов прямых китайских инвестиций.

В. Зиновский подчеркнул, что более двух третей от общего объема инвестиций по стране будет направлено на реализацию инвестпроектов в реальном секторе экономики. В качестве других направлений использования инвестресурсов Министр назвал строительство жилья и инфраструктуры к нему и создание социальных и инфраструктурных проектов, включая реализацию госпрограмм.

Согласно проекту прогноза на 2018 год, определяющий вклад в формирование ВВП будут вносить промышленность, сельское хозяйство и строительство.

Ключевыми факторами промышленного роста В. Зиновский назвал дозагрузку действующих производственных мощностей (предприятий легкой промышленности и деревообработки), снижение материалоемкости и запуск новых производств.

Главное направление развития сельского хозяйства в 2018 году – повышение прибыльности производства и рост рентабельности продаж. Решение этих задач министр видит в продолжении финансового оздоровления сельхозпредприятий, снижении затрат в организациях, создании интеграционных формирований на базе предприятий пищевой промышленности.

Перейдя к работе строительной отрасли, В. Зиновский указал на такие резервы как строительство жилья, в том числе с господдержкой, и дорожное строительство, в частности, проведение масштабных ремонтных работ автодорог местного назначения.

Отдельно министр остановился на необходимости повышения вклада инноваций в рост ВВП страны. Он подчеркнул, что формирование пятого-шестого укладов белорусской экономики невозможно без разработки и принятия Комплексного прогноза научно-технологического прогресса, что необходимо сделать уже в следующем году. Еще одна задача – внедрение новых условий для развития IT-сферы.

«Решение этих двух стратегических задач позволит создать дополнительные условия для ускорения экономического роста в последующие годы», – подчеркнул В. Зиновский.

Он проинформировал, что проект прогноза на 2018 год предусматривает сбалансированный с производительностью труда рост зарплаты.