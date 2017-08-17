Белорусская железная дорога организовала при необходимости круглосуточную погрузку и выгрузку зерна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, эта работа ведется также в выходные дни.

Магистраль своевременно предоставляет подвижной состав для перевозки зерновых согласно заявкам предприятий, дорога располагает необходимым парком зерновозов. В настоящее время ежедневно со станций белорусской магистрали отгружается более 100 вагонов с зерновыми грузами.

В целях обеспечения перевозок зерна в Центре управления перевозками и в отделениях Белорусской железной дороги установлен диспетчерский контроль по своевременной подаче и уборке вагонов с зерновых элеваторов и продвижением грузов.

Кроме того, в начале сентября дорога планирует приступить к перевозке плодовоовощной продукции урожая нынешнего года.