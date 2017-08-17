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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАМНАЧАЛЬНИКА ГУВД МИНГОРИСПОЛКОМА ПРОВЕДЕТ 18 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
16:50 17.08.2017
Заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома – начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения полковник милиции Дмитрий Гречихо проведет 18 августа прямую телефонную линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУВД Мингорисполкома, задать интересующие вопросы можно с 11.00 до 13.00 по телефону 8 (017) 239 40 00.
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