Денежные переводы белорусам из-за границы во втором квартале 2017 года выросли на 7,3% по сравнению с первым кварталом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном банке Беларуси, так, общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, во втором квартале составила 101,199 млн долларов против 94,276 млн долларов в первом. За второй квартал было отправлено из Беларуси денежных переводов на 40,372 млн долларов.

Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила 346,14 доллара, из Беларуси – 338,81 доллара.

При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, «Лидер», Money Gram, «Колибри», Faster, Anelik, InterExpress.