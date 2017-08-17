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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ БЕЛОРУСАМ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ ВЫРОСЛИ НА 7%
16:46 17.08.2017
Денежные переводы белорусам из-за границы во втором квартале 2017 года выросли на 7,3% по сравнению с первым кварталом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном банке Беларуси, так, общая сумма переводов в Беларусь, осуществленных через международные системы денежных переводов, во втором квартале составила 101,199 млн долларов против 94,276 млн долларов в первом. За второй квартал было отправлено из Беларуси денежных переводов на 40,372 млн долларов.
Средняя сумма одного перевода в Беларусь составила 346,14 доллара, из Беларуси – 338,81 доллара.
При подсчете учитывались денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, «Юнистрим», «Золотая корона», Contact, BLIZKO, «Лидер», Money Gram, «Колибри», Faster, Anelik, InterExpress.
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