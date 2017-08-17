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ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВИКИ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЗЫСКАЛИ ПОЧТИ 76 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В СЧЁТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ
16:42 17.08.2017
Налоговые органы Минской области в январе-июле 2017 года в принудительном порядке взыскали 75819,4 тыс. рублей в счёт погашения задолженности по платежам в бюджет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минской области, в том числе взыскано со счетов должников 17743,3 тыс. рублей, дебиторской задолженности – 57001 тыс. рублей, изъято наличных денежных средств из касс должников – 699,5 тыс. рублей. Поступило от реализации имущества, обращенного в доход государства – 375,6 тыс. рублей. Удельный вес взысканных платежей составил 3,9% в общей сумме поступлений в бюджет Минской области.
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