Приговором суда Оршанского района и Орши директор частного торгового унитарного предприятия осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что осужденный выдавал своим родственникам и знакомым, не являвшимся работниками предприятия, справки о несуществующей заработной плате.

Данные документы представлялись ими в различные банки Орши и Минска для получения кредитов в максимально возможной сумме. Полученные денежные средства передавались осужденному, который имел долги в связи с инвестированием нового бизнес-проекта.

Всего обвиняемому было передано около 150 тыс. рублей.

Кроме того, осужденный заключил с 2 консервными заводами Витебской и Могилевской областей договоры купли-продажи и поставки товара без предварительной оплаты на сумму около 50 тыс. рублей. Заранее не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства по оплате, предприниматель завладел продукцией консервных заводов, а затем реализовал ее на территории России.

Осужденный признан виновным во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы, составлении и выдаче заведомо ложных документов, совершенных из корыстной заинтересованности, а также в завладении имуществом в особо крупном размере путем обмана.

До рассмотрения уголовного дела в суде ущерб, причиненный одному из консервных заводов, был возмещен осужденным в полном объеме. Причитающиеся второму заводу денежные суммы бывший директор обязан возместить по приговору суда, который вступил в законную силу.