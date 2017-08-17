|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ В ОРШЕ ВЫДАВАЛ СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ И ЗНАКОМЫМ СПРАВКИ О ЗАРПЛАТЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТОВ
16:36 17.08.2017
Приговором суда Оршанского района и Орши директор частного торгового унитарного предприятия осужден к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, в ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что осужденный выдавал своим родственникам и знакомым, не являвшимся работниками предприятия, справки о несуществующей заработной плате.
Данные документы представлялись ими в различные банки Орши и Минска для получения кредитов в максимально возможной сумме. Полученные денежные средства передавались осужденному, который имел долги в связи с инвестированием нового бизнес-проекта.
Всего обвиняемому было передано около 150 тыс. рублей.
Кроме того, осужденный заключил с 2 консервными заводами Витебской и Могилевской областей договоры купли-продажи и поставки товара без предварительной оплаты на сумму около 50 тыс. рублей. Заранее не имея намерения выполнять принятые на себя обязательства по оплате, предприниматель завладел продукцией консервных заводов, а затем реализовал ее на территории России.
Осужденный признан виновным во внесении заведомо ложных сведений в официальные документы, составлении и выдаче заведомо ложных документов, совершенных из корыстной заинтересованности, а также в завладении имуществом в особо крупном размере путем обмана.
До рассмотрения уголовного дела в суде ущерб, причиненный одному из консервных заводов, был возмещен осужденным в полном объеме. Причитающиеся второму заводу денежные суммы бывший директор обязан возместить по приговору суда, который вступил в законную силу.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2017
Курсы в банках
на 17.08.2017
Конвертация в банках
на 17.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте