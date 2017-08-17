ЭКОНОМИКА РБ

ИЗМЕНЯЕТСЯ РЕЖИМ РАБОТЫ НЕКОТОРЫХ СТОЛИЧНЫХ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ

16:30 17.08.2017 Изменяется режим работы некоторых столичных пригородных автобусных маршрутов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс», с 26 августа: отменяется выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов: №352 «АС Юго-Западная – Макасичи», отправлением с АС «Юго-Западная» в 5.44, из д. Макасичи в 7.40 по субботам; №409 «АС Юго-Западная – Петрашевичи», отправлением с АС «Юго-Западная» в 10.00, из д. Петрашевичи в 11.40 по субботам; организовывается выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов: №352 «АС Юго-Западная – Макасичи», отправлением с АС «Юго-Западная» в 6.04, из д. Макасичи в 8.00 по субботам; №409 «АС Юго-Западная – Петрашевичи», отправлением с АС «Юго-Западная» в 10.20, из д. Петрашевичи в 12.00 по субботам. С 28 августа: отменяется выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута №441С «АС Юго-Западная – Борок» отправлением от АС «Юго-Западная» в 10.35, 15.00 по выходным дням. С 1 сентября: организовывается выполнение рейсов пригородных автобусных маршрутов: №216 «ДС Карастояновой – Соломоречье», отправлением с ДС «Карастояновой» в 13-55, из д. Соломоречье в 15.08 по будним дням. №359А «ДС Серова – Леонтьевичи», отправлением с ДС «Серова» в 19.30, из д. Леонтьевичи в 20.06 по будним дням; №228 «ДС Карастояновой - Нелидовичи», отправлением с ДС «Карастояновой» в 14.15, из д. Нелидовичи в 7.15 по будним дням; отменяется выполнение рейсов пригородного автобусного маршрута № 202 «ДС Карастояновой – Нелидовичи», отправлением с ДС «Карастояновой» в 14.15, из д. Нелидовичи в 7.15 по будним дням.