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ЭКОНОМИКА РБ
МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 15 ТОНН ШАМПИНЬОНОВ НА 85 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
16:20 17.08.2017
Сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и административными таможенными правонарушениями Могилевской таможни пресекли попытку незаконного перемещения крупной партии шампиньонов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, при проведении специальных мероприятий в Чериковском районе приостановлено движение следовавшего в Россию транспортного средства. В грузовом отсеке автомобиля находилось 15 тонн грибов. Таможенниками установлено, что товар перемещался по недействительным товаросопроводительным документам.
Согласно законодательству грибы общей оценочной стоимостью свыше 85 тыс. рублей изъяты.
По данному факту Могилевской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 4. ст. 12.17 КоАП Беларуси.
За первое полугодие 2017 г. белорусскими таможенниками пресечено 425 административных правонарушений, объектами которых являлись более 8,6 тыс. тон товаров «санкционной» группы.
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