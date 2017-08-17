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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРЕХОД К ВСЕОБЩЕМУ СРЕДНЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЫСИТЬ ОБЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НАСЕЛЕНИЯ – МИНОБРАЗОВАНИЯ
16:15 17.08.2017

Министерство образования Беларуси выступило с инициативой о переходе к обязательному для всех учащихся среднему образованию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, эта тема станет одной из главных на республиканском педагогическом совете, который пройдет во второй половине августа. В министерстве считают этот шаг логичным и оправданным и приводят как минимум пять аргументов «за»:

переход к всеобщему среднему образованию даст возможность повысить общий образовательный уровень населения. Кроме того, он станет важным шагом к более успешной социализации молодых людей. У одиннадцатиклассника по сравнению с девятиклассником возможностей гораздо больше – даже просто в силу возраста, уверены в Минобразования;

сближение с общемировой системой образования. Всеобщее среднее образование сегодня действует в большинстве развитых стран мира. Где-то оно исчисляется классами, а где-то за основу берется возраст. К примеру, в России требование об обязательности среднего общего образования сохраняет силу до 18 лет. В Кодексе об образовании Беларуси переход к обязательному общему среднему образованию обозначен как одна из основ государственной политики;

работа на имидж страны. Этот аспект важен, поскольку переход к всеобщему среднему образованию для Беларуси – еще одно свидетельство зрелости и слаженности отечественной системы образования;

опыт уже есть. Всеобщее среднее образование для Беларуси не в новинку: «всеобуч» помнят еще со времен СССР, когда полное среднее образование получали все и в обязательном порядке. В Беларуси планируемый переход назрел давно: общее среднее образование в стране получают практически все школьники;

ломки не будет. Система образования в Беларуси готова к работе в обновленном формате. Проводить какие-либо структурные изменения нет необходимости. Менять содержание программ учреждений среднего специального и профессионально-технического образования также не планируется. У выпускника 9-го класса есть несколько путей для того, чтобы получить общее среднее образования: он может пойти в 10-11-й класс, поступить в ССУЗ или в учреждение профтехобразования, где будет одновременно получать и профессию, и общее среднее. В случае перехода на всеобщее среднее образование все эти возможности за девятиклассниками останутся.
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