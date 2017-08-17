ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛОСЬ ПОЧТИ НА 5%
16:09 17.08.2017

В Беларуси в январе–июле 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января–июля 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96% к аналогичному периоду предыдущего года.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2017 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 3,3 млн тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 10,1 центнера кормовых единиц.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1055,2 тыс. тонн, или на 2,8% больше, чем за январь–июль 2016 г., молока – 4314 тыс. тонн (на 2,3% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1006,3 тыс. тонн и по сравнению с январем – июлем 2016 г. увеличилось на 3,3%, молока произведено 4120,5 тыс. тонн, или на 3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 августа 2017 г. численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,9%, в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,9 млн голов (на 1,3% больше).
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.08.2017
валюта курс
EUR 2.2752
USD 1.9379
RUB 3.2687
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2752 -0.0079
USD 1.9379 -0.0071
RUB 3.2687 +0.0075
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2760 2.2800
USD 1.9380 1.9420
RUB 3.2620 3.2700
подробнее

Конвертация в банках
на 17.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1760
EUR/RUB 69.5000 69.9000
USD/RUB 59.3014 59.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте