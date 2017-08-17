В Беларуси в январе–июле 2017 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,1% к уровню января–июля 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 6,6 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96% к аналогичному периоду предыдущего года.

В республике продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 августа 2017 г. в сельскохозяйственных организациях заготовлено кормов из трав 3,3 млн тонн кормовых единиц. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота их заготовлено 10,1 центнера кормовых единиц.

В хозяйствах всех категорий произведено (выращено) скота и птицы (в живом весе) 1055,2 тыс. тонн, или на 2,8% больше, чем за январь–июль 2016 г., молока – 4314 тыс. тонн (на 2,3% больше).

В сельскохозяйственных организациях производство (выращивание) скота и птицы (в живом весе) составило 1006,3 тыс. тонн и по сравнению с январем – июлем 2016 г. увеличилось на 3,3%, молока произведено 4120,5 тыс. тонн, или на 3% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

На 1 августа 2017 г. численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях составила 4,3 млн голов и по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилась на 0,9%, в том числе коров – 1,4 млн голов (на 0,3% больше). Численность свиней составила 2,9 млн голов (на 1,3% больше).