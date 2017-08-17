Белорусская система очистки сточных вод требует перезагрузки. Такая информация прозвучала на конференции в Министерстве архитектуры и строительства, посвященной реальным экологическим угрозам для белорусских водоемов.

Как заявил заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич, проблема очистки сточных вод сегодня должна рассматриваться на всех государственных уровнях.

Он отметил, что оборудование сегодня нельзя оценивать только с точки зрения того, как оно очищает воду, но и какой экономический эффект дает.

«Тема чистоты водоемов больше всего находится в компетенции Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, и требования к предельной концентрации загрязняющих веществ сегодня являются техническими условиями к производителям оборудования. У меня вызывают вопросы, насколько эти требования сегодня экономически обоснованы. Я, как гражданин, хотел бы жить в самом чистом пространстве, но нужно исходить еще из экономической целесообразности. Многие требования, которые мы заложили в том числе и в Водном кодексе, они для белорусской экономики очень затратны. Тот же опыт строительства белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» показал, что требования по качеству очистки сточной воды, они даже выше, чем требования по качеству питьевой воды. Можно, конечно, выдвигать такие требования, но насколько они экономически целесообразны? Мы прекрасно понимаем, что можно иметь чистую воду, но не иметь вообще никакой экономической деятельности, никакой занятости и никаких рабочих мест. Поэтому нужно выбирать золотую середину», - заявил замминистра.

Между тем, по мнению профессора БНТУ, доктора технических наук Анатолия Гуриновича, именно попытки государственных органов найти золотую середину перевели вопрос очистки сточных вод в политическую плоскость. И если перед государством на одной чаше будет молокозавод, а на другой чистый водоем, выбор делается в пользу завода. По словам профессора, есть много случаев, когда чиновников увольняли за то, что они пытались сделать не тот выбор. Результат, увы, плачевен.

По мнению директора компании «РодолитАква» Дмитрия Стакевича, основная проблема Беларуси в том, что несмотря на наличие технических условий по очистке вод, реально они почти нигде не исполняются. Это происходит по той причине, что оборудование по очистке сточных вод в Беларуси не подлежит обязательной сертификации, как во всех других странах. Поставщик может закупить самое дешевое оборудование, чтобы получить максимальную маржу, и при участии в тендере написать любые характеристики. И ему приходится верить, так как подтвердить или опровергнуть его нельзя.

По его словам, в Беларуси есть три вида производителей очистного оборудования. Первые действительно производят качественное оборудование, следят за этим и постоянно совершенствуют технологии. Вторые – это просто производители больших емкостей, которые в желании иметь долю и на рынке очистного оборудования, помещают в свои емкости какие-то системы очистки, и предлагают такие системы к продаже.

«Им все равно, что засунуть в емкость, главное, чтобы назвать это очистным оборудованием», - отметил Д. Станкевич.

Есть третья категория производителей, которые собирают так называемое очистное оборудование прямо в гаражах, и открыто демпингуют на тендерах, так как себестоимость их изделий, которые и очистным оборудованием назвать нельзя, очень мала. Однако проблема в том, что все это оборудование, когда зарывается в землю, очень скоро буквально разваливается.

По словам Д. Станкевича, многие, кто поставил такое оборудование, даже не заглядывают потом внутрь и не смотрят, что с ним происходит. Стоит, ну и ладно. А чистит или нет – этот вопрос очень часто выясняется, когда приходит проверка Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и берет пробы воды на выходе. Вот тогда на предприятие и накладываются огромные штрафы.

Но такой подход применяется только к частным предприятиям. Если же речь пойдет о крупном стратегическом госпредприятии, например, о молокозаводе, который дает сильно загрязненные стоки, то чаще всего чиновники закрывают на все глаза. Грязная вода без какой-либо очистки сливается в лучшем случае в городскую систему водосбора, которая и так едва справляется со своими потоками, а потом и в водоемы.

По данным государственного водного кадастра, только за последние три года сброс недостаточно очищенных сточных вод увеличился в Беларуси в 2,5 раза. Наибольшую нагрузку здесь испытывают реки Свислочь в Минске, Уза в Гомеле, Уша под Молодечно, Днепр ниже Лоева, Березина ниже Борисова, Припять ниже Пинска, Ясельда ниже Березы, Западный Буг ниже Бреста, Муховец в районе Кобрина.

Главная проблема тут в том, что ради экономики и получения денег в Беларуси меньше стали обращать внимания на природу и особенно на воду, у которой в Беларуси вообще нет единого хозяина. Одно ведомство отвечают за одно, второе – за другое, а комплексного подхода нет.

По правилам большинства развитых государств – в том числе согласно Таможенному кодексу ЕАЭС – сертификация водоочистных сооружений обязательна, и Беларусь остается одной из немногих стран, где такого правила нет. Как отметил Д. Станкевич, по этой причине «гаражные» производители водоочистного оборудования могут не только выступать на рынке наравне со всеми, но и выигрывать – за счет более низкой стоимости продукции с соответствующим качеством. Приобретается такое оборудование часто не напрямую заказчиком, а строительными компаниями, которые делают главный акцент на стоимости. Формально требования к объекту соблюдаются, но после нескольких лет эксплуатации вердикт санстанций и природоохранных организаций становится неприятным сюрпризом для владельца: нарушения правил водоотведения и сброса сточных вод приводят к превышению норм загрязнения и логичным образом – к штрафу.

Тем не менее, многие предприятия не спешат менять функционирующее на производстве оборудование, несмотря на все негативные последствия его эксплуатации. В качестве примера Д. Станкевич привел одного крупного белорусского производителя, чьи расходы на водоочистку составляют более 300 млн рублей ежемесячно. Штрафы же за нарушение технических норм – 400 млн. Установка качественных водоочистных сооружений позволила бы сократить эти расходы в несколько раз и окупила себя за 4 года, но ситуация не меняется.

Впрочем, решение пользоваться некачественным оборудованием не всегда сознательное – иногда предприятия могут не подозревать, что приобретенное ими оборудование будет не в состоянии справиться с объемами работы для конкретного производства. Водоочистные сооружения играют важную роль в защите окружающей среды, позволяя избежать попадания опасных отходов, нефтепродуктов и т.д. в воду и почву. Однако с такой задачей может справиться только оборудование надлежащего качества, причем подходящее для конкретных объектов – для быта требуется один тип оборудования, для промышленных предприятий иной. И с этим – как и с качеством выбираемого заказчиками оборудования – в Беларуси очень часто возникают проблемы.

А ведь это вопрос не только внутригосударственный. Другие государства принимают дорогостоящие и эффективные меры для защиты рек от сточных вод и токсических веществ, в связи с чем ждут и от Беларуси соблюдения норм по водоочистке. Они должны составлять до 0,3 мг/л для нефтепродуктов в воде и до 20 мг/л для осадочных веществ (примечательно, что для производителей ЕС эти нормы несколько выше).

На белорусском рынке сегодня в достаточном ассортименте присутствует современное оборудование, которое соответствует стандартам качества и выполняет поставленные перед ним задачи. Однако предприятия не торопятся поворачиваться лицом к экологии по ряду причин, среди которых можно обозначить:

недостаточную информированность относительно типа устанавливаемого при прокладке инженерных систем оборудования, его качеств и функций, последствий эксплуатации;

дефицит средств на замену, при котором выгоднее выплачивать регулярные штрафы, чем менять всю систему. Проценты при этом, к сожалению, выплачиваются за счет белорусской экологии и здоровья населения.

Белорусские предприятия освоили производство многих типов оборудования по достаточно низкой, даже демпинговой цене. Однако качество в большинстве случаев соответствующее. Д. Станкевич отметил, что сотрудничество с белорусским производителем «РодолитАква» не осуществляет – из-за отсутствия сертификатов и большого риска получить некачественный продукт. Тех, кто производит надежное оборудование, немного.

Д Станкевич утверждает: решение проблемы в введении обязательной сертификации для эксплуатируемых на территории Беларуси водоочистных сооружений с указанием нормативов их работы.

Контроль над качеством поставляемых и производимых в Беларуси объектов для систем канализации, водосброса и водоочистки необходим. Это задача экономического и экологического аспектов: защита качественного оборудования от демпинговых цен повлечет за собой улучшение состояния экологии при более высоком уровне очистки.

Однако для решения этого вопроса требуется не только инициатива производителей и поставщиков оборудования – в первую очередь ее нужно решать на законодательном уровне. В частности, увеличение размеров штрафов за нарушения в данной области позволят выделить дополнительные средства на закупку сертифицированного оборудования. Дополнительной мерой может стать стимуляция заказчиков за сдачу отходов на специализированные полигоны.