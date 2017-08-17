ЭКОНОМИКА РБ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЯРМАРКА «ПОРА В ШКОЛУ!» ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 19-20 АВГУСТА

15:54 17.08.2017 Специализированная ярмарка «Пора в школу!» пройдет в Минске в районе Дворца спорта 19-20 августа с 10.00 до 18.00. Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», участие в школьной ярмарке примут более 80 торговых организаций, из них 18 — предприятия концерна: ЧПУП «Ромгиль-Текс», ОАО «Алеся», ОАО «Полесье», ОАО «Элод», ОАО «Купалинка», ОАО «8 Марта», СЗАО «Отико», ОАО «Галантея», ОАО «ЭКТБ», ЗАО «Вяснянка», ОАО «Камволь», МО ОАО «Луч», ОАО «Гродненская обувная фабрика «Неман» и др. Работать ярмарка «Пора в школу!» будет два дня, поэтому есть возможность ее посетить не только минчанам, но и жителям других городов. На ярмарке можно будет найти все, начиная от одежды и обуви, заканчивая контурными картами и атласами. Ожидается, что скидки будут достигать на некоторые позиции 30-50%.