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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТАРЕВШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ – ОДНА ИЗ ПРИЧИН НЕЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЭР
15:47 17.08.2017

Специалисты Могилевского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Департамента по энергоэффективности с января по июль 2017 года провели 16 плановых проверок и 21 внеплановую.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в ходе проверок были выявлены административные правонарушения, по которым составлено протоколов: 21 – по внеплановым проверкам и 16 – по плановым проверкам. Основными нарушениями, выявляемыми в ходе проверок, являются использование топливно-энергетических ресурсов без утвержденных в установленном порядке норм их расхода и нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов, выразившееся в сверхнормативном их расходовании (по сравнению с утвержденными нормами).

По результатам плановых проверок выдано 122 пункта предписания. Основными замечаниями, по которым выданы предписания со сроками устранения, являются работа на устаревшем, неэнергоэффективном оборудовании, коммуникациях, а также загрузка оборудования не в номинальном режиме.

Из 108 выданных предписаний 29 выполнено, по 86 ведется работа, 4 перенесено по объективным причинам. В связи с невыполнением предписания составлен 1 административный протокол в соответствии со статьей 23.1 КоАП и по 2 случаям начат административный процесс.
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