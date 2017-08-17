Доля белорусских лекарств на рынке страны в июле составила более 55%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве здравоохранения Беларуси, количество субъектов, которые производят лексредства в Беларуси, с каждым годом растет (сегодня их 35, хотя еще несколько лет назад было 25; 6 являются государственными и работают под эгидой Департамента фармацевтической промышленности).

«Бытует мнение, что белорусские лекарства производятся из некачественно очищенных субстанций. Могу заверить, что это не так. Вопросы качества до недавнего времени поднимались нашими конкурентами, которых мы начинаем вытеснять с рынка за счет ценовой политики. Белорусские лекарства производятся из тех же субстанций, что и препараты мировых производителей», — отметил заместитель директора Департамента фармацевтической промышленности — начальник управления экономики и маркетинга Минздрава Виктор Шеин.

В Беларуси проводится многоступенчатый контроль качества лекарств. В системе Минздрава работает сеть контрольно-аналитических лабораторий. Лаборатория Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении имеет сертификат преквалификации ВОЗ и вправе проводить анализы, выдавать заключения по качеству лексредств, фармацевтических субстанций.

Разработан поквартальный план изъятия образцов препаратов (отечественных и импортных) из аптек и больниц для проведения контроля качества (в прошлом году проверено около 300 наименований).

В сотрудничестве с Европейским союзом реализуется проект «Международная аккредитация лабораторий для испытания продукции медицинского назначения и поддержка здравоохранения в Беларуси» («БЕЛМЕД»). Особое внимание уделяется укреплению технической инфраструктуры лабораторий по контролю качества лекарств, укреплению потенциала фармацевтической инспекции. Программой предусмотрено выделение значительных средств на закупку оборудования для лабораторий, обучение персонала. Современное оборудование из Европы в рамках программы «БЕЛМЕД» будет поставлено в три лаборатории — это существенно расширит их возможности.

Также в Минздраве отметили, что до конца 2020 года производители лекарств в странах Евразийского экономического союза могут выбирать, как их регистрировать: по национальному законодательству либо по правилам экономического союза.