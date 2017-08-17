В январе–июле 2017 г. объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил 50,8 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106% к уровню января–июля 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, объем промпроизводства по видам экономической деятельности составил: «Горнодобывающая промышленность» – 102,9%, «Обрабатывающая промышленность» – 106,5%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – 105,3% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 99,3%.

Индекс промышленного производства за июль 2017 г. к июлю 2016 г. составил 105,4%.

В 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь–июль 2017 г. превысил уровень января–июля 2016 г. Наибольший прирост наблюдался в производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки (на 21,1%), производстве изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности и тиражировании записанных носителей информации (на 16,6%), производстве химических продуктов (на 15,9%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов (10,4%), производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (на 9,7%),металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 8,1%), производстве электрооборудования (на 6,2%).