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ЭКОНОМИКА РБ
ТРАМВАЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДО ПЛОЩАДИ МЯСНИКОВА В МИНСКЕ ВОЗОБНОВИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ
14:08 17.08.2017
Трамвайное движение до площади Мясникова в Минске возобновится с 1 сентября 2017 года, сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс».
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