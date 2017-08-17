ЭКОНОМИКА РБ

ТРАМВАЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ ДО ПЛОЩАДИ МЯСНИКОВА В МИНСКЕ ВОЗОБНОВИТСЯ С 1 СЕНТЯБРЯ

14:08 17.08.2017 Трамвайное движение до площади Мясникова в Минске возобновится с 1 сентября 2017 года, сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Минсктранс».