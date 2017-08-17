На заседании президиума Совета министров 16 августа рассмотрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков отметил, что активная работа над проектами этих документов ведется уже 4 месяца. По его словам, за основу взяты два сценария развития экономики в зависимости от различных внешних и внутренних условий. Первый – это целевой сценарий, на основе которого разработан проект прогноза социально-экономического развития Беларуси. Для расчета бюджета за основу взят консервативный сценарий развития.

«В прогнозных документах сохраняются принципы оценки работы руководителей всех уровней на основе ключевых показателей эффективности. Для правительства и Нацбанка такими показателями будут являться важнейшие параметры прогноза. Всего их 7», - отметил он.

Аь Кобяков обратил внимание, что при целевом сценарии прогнозируется рост ВВП на 3,4%, производительность труда – на 2,8%; инвестиции в основной капитал превысят ожидаемые инвестиции в этом году на 6,8%; экспорт прирастет на 6% при практической сбалансированности внешней торговли; ожидается привлечение 1,45 млрд долларов США прямых иностранных инвестиций; инфляция за год (декабрь к декабрю) не должна превысить 7%; реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 3,2%.

«Эти параметры позволяют обеспечить выход на траекторию роста экономики, предусмотренную пятилетней Программой. Предлагается сохранить вертикально интегрированную систему ключевых показателей и для руководителей всех уровней. Основной упор в этой системе – на качественные (финансовые) показатели, экспорт и создание новых рабочих мест», - подчеркнул премьер-министр.

Руководитель правительства обратил внимание на необходимости соответствия целевых параметров экономического развития на 2018 год параметрам развития, предусмотренным программой пятилетки. А это в первую очередь обеспечение сбалансированности платежного баланса и бюджета и устойчивость финансовой системы, стимулирующей экономический рост. А. Кобяков подчеркнул, что на эти цели должны быть ориентированы все инструменты экономической политики. Также он обратил внимание на необходимости выплаты в полном объеме по валютным обязательствам с сохранением золотовалютных резервов страны. Премьер-министр обратил внимание на необходимости существенного повышения конкурентоспособности белорусских товаров и услуг на внешних рынках и снижении зависимости экономики от колебаний на сырьевых рынках.

«Рост экспорта на 6% – это очень непростая задача. Рост должен быть обеспечен в основном за счет наращивания физических объемов техники, продукции АПК, услуг», - отметил он.

Еще один аспект, на котором акцентировал внимание А. Кобяков – создание новых рабочих мест и новых предприятий при активном вовлечении в этот процесс частного капитала. Также в центре внимания развитие регионов, обладающих высоким производственным потенциалом и соответствующей инфраструктурой. Он также заострил внимание на финансовом оздоровлении предприятий и секторов экономики, решении застарелых проблем долговой нагрузки по кредитам и займам, а также на доходах населения, оплате труда в бюджетном секторе, пенсионных выплатах, формировании тарифной политики и соответствующих мерах социальной защиты.

Что касается проекта бюджета, то, по словам премьер-министра, принципиальное требование о его сбалансированности сохраняется.

«Мы не можем тратить больше, чем зарабатываем и обязаны жить по средствам. Планируется, что доходы республиканского бюджета увеличатся в 2018 году на 6,2%», - подчеркнул он.

А. Кобяков также отметил, что в части налоговой политики предлагается не менять состав и количество налоговых платежей. По его словам, налоговая нагрузка на экономику не должна расти.

«В вопросах денежно-кредитной политики в текущем году мы достигли заметного прогресса. Ставки по новым кредитам для реального сектора снизились в этом году на 7,6 процентного пункта, ставка рефинансирования снижена до 12% годовых. Это заметное снижение. Важно сохранить достигнутую устойчивость на валютном и депозитном рынке страны. Основные усилия руководителей госорганов, предприятий и банков следует направить на поиск решений по «развязыванию» старых долгов», - резюмировал А. Кобяков.