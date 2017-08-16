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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЮСТ ПРОВЕДЕТ 23 АВГУСТА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ ПО ПРАВИЛАМ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТОВ НПА
12:21 17.08.2017
Министерство юстиции проведет 23 августа «прямую телефонную линию» с участием заместителя начальника главного управления – начальника управления правового регулирования конституционного строительства и правоохранительной деятельности главного управления нормотворческой деятельности в сфере государственного строительства Светланы Роговой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, задать интересующие вопросы по теме «О правилах подготовки проектов нормативных правовых актов» можно с 11.00 до 12.00 по тел. 8 017 200 01 84.
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