Торговые организации Минска в период школьного сезона проведут различные организационно-развлекательные и рекламные мероприятия, в том числе 120 выставок-продаж и расширенных продаж, 25 демонстраций моделей одежды, обуви, ученической галантереи с участием предприятий-изготовителей и вручением подарков покупателям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома», так, УП «Универмаг Беларусь» запланировано проведение демонстраций моделей одежды, обуви, кожгалантерейных товаров школьного ассортимента, а также несколько однодневных акций в августе со скидкой 22-25% на все непродовольственные товары.

ОАО «ЦУМ «Минск» – покупателям предоставляется возможность приобрести товары к школе в рассрочку на 6 месяцев по картам «Халва», «Карта покупок», «SMART карта», «Магнит». В период с 1 августа по 5 сентября покупателям, приобретающим одежду для школьников в универмаге, предоставляется бесплатная подгонка школьной одежды.

ООО «Торговый Дом «На Немиге» запланировано проведение выставок-продаж и расширенных продаж коллекций одежды делового стиля, верхних трикотажных и чулочно-носочных изделий для школьников, школьно-письменных принадлежностей.

ОАО «ГУМ» - проведение в июле-августе однодневных акций со скидкой 22-25% на непродовольственные товары, в том числе товары школьного ассортимента.

ЗАО «ФОМ Луч» - в августе многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, будет предоставляться скидка 20% при покупке обуви отечественного производства.

ООО «Старт-Х» - проведение расширенной продажи ранцев и рюкзаков школьных с предоставлением скидки 15% в августе.

В настоящее время в торговой сети города работают программы по продаже товаров на льготных условиях различным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, которым универмаги города по закрепленным районам предоставляют 10-ти процентную скидку на непродовольственные товары, в том числе товары школьного ассортимента.