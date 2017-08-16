ЭКОНОМИКА РБ

СРОК САНАЦИИ БОРИСОВСКОГО ХРУСТАЛЬНОГО ЗАВОДА ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ

11:04 17.08.2017 Срок санации производственного республиканского унитарного предприятия «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского» продлен до 1 октября 2017 года. Соответствующим постановлением Совета министров №614 от 15.08.2017 г. согласовано ходатайство Министерства архитектуры и строительства о продлении срока санации предприятия.