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ЭКОНОМИКА РБ
СРОК САНАЦИИ БОРИСОВСКОГО ХРУСТАЛЬНОГО ЗАВОДА ПРОДЛЕН ДО 1 ОКТЯБРЯ
11:04 17.08.2017
Срок санации производственного республиканского унитарного предприятия «Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского» продлен до 1 октября 2017 года. Соответствующим постановлением Совета министров №614 от 15.08.2017 г. согласовано ходатайство Министерства архитектуры и строительства о продлении срока санации предприятия.
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