ЭКОНОМИКА РБ

РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УПАЛИ НА 0,8%

10:44 17.08.2017 Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в первом полугодии 2017 г. составили 99,2% к уровню первого полугодия 2016 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,6%.