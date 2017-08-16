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ЭКОНОМИКА РБ
РЕАЛЬНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ УПАЛИ НА 0,8%
10:44 17.08.2017
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в первом полугодии 2017 г. составили 99,2% к уровню первого полугодия 2016 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 61,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 24,4%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,6%.
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