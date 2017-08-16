Предприятия ЖКХ Беларуси за первое полугодие сэкономили более 52 млн рублей, передает агентство «Минск-Новости».

Как сообщил начальник управления экономики Министерства ЖКХ Дмитрий Казановский, за январь—июнь текущего года по сравнению с первым полугодием 2016 г. в целом затраты снижены на 5,7% при задании 5%. В том числе по услугам: водоснабжение — 5,7%, теплоснабжение — 5,9%, техническое обслуживание — 5,9%, техобслуживание лифтов — 5,8%, обращение с ТКО — 5,3%. Задание в целом выполнено всеми облисполкомами и Минском. Экономия затрат в денежном выражении составила 52,15 млн рублей.

«Жесткое нормирование затрат позволяет с уверенностью говорить о том, что в системе ЖКХ есть финансовая дисциплина, и, безусловно, это положительно сказывается на финансовой устойчивости работы отрасли», — отметил Д. Казановский.

По его словам, экономия достигнута прежде всего за счет проведения энергосберегающих мероприятий, снижения технологических потерь тепловой энергии и воды, расходов на природный газ, оптимизации численности работников, автоматизации процессов.

Инвестиции в основной капитал составили около 290 млн рублей. Из знаковых проектов специалист отметил строительство мусороперерабатывающего завода и совершенствование системы обращения с отходами в Гродно, реконструкцию очистных сооружений в Бресте, Витебске, Гродно, строительство биогазовых комплексов в Барановичах и Слониме.

В первом полугодии после капитального ремонта введено в эксплуатацию 739,5 тыс. кв. м жилья (за такой же период 2016-го — 560 тыс. кв. м), до конца года еще будут выполнены работы на 1 860 тыс. кв. м. На эти цели на 2017 г. запланировано финансирование в размере 345 млн рублей.

«Есть все основания полагать, что предусмотренные объемы работ будут выполнены в установленные сроки и качественно. Таким образом, в текущем году будет капитально отремонтировано 2,3% от общего объема жилищного фонда. К 2020-му этот показатель планируется увеличить до 3%», — сказал Д. Казановский

Успешно реализуется программа по ремонту подъездов, который выполняется за счет средств жителей. Так, за первое полугодие обновили 4314 подъездов.

«В этом направлении очень важен диалог между жильцами и подрядчиками. Накануне ремонта и в процессе его выполнения учитываются замечания жителей, которые также принимают участие в приемке объекта», — обратил внимание начальник управления экономики Министерства ЖКХ.

Серьезная работа проведена по замене осветительного оборудования на энергосберегающее в местах общего пользования жилых домов — установлено около 97 тыс. новых светильников.

Полным ходом идет подготовка к отопительному сезону. Произведена замена 220 км тепловых сетей (183 км за январь—июнь 2016 г.). Как следствие, уже 54,5% тепловых сетей, находящихся на балансе предприятий ЖКХ, — предварительно изолированные (ПИ-трубы). Они выгодно отличаются надежностью в эксплуатации и другими характеристиками. При этом уровень тепловых потерь составил 11,8%. К примеру, в 2010-м было 20,6%.

«Снижение этого показателя говорит о том, что повышается безопасность, надежность теплоснабжения. За этим направлением работы усилен контроль со стороны Министерства ЖКХ, местных органов власти», — констатировал Д. Казановский.

Продолжается перевод котельных с природного газа на использование местных видов топлива — древесины и щепы. Его доля в балансе котельно-печного топлива по итогам шести месяцев составила 40,9%.

Вторичных коммунальных отходов за январь—июнь заготовлено 297,7 тыс. т, или 102,3% к объемам аналогичного периода 2016-го. В частности, отходов бумаги и картона — 151,8 тыс. т, стекла — 86 тыс. т, полимеров — 33,8 тыс. т, изношенных шин — 19,5 тыс. т.

«На глазах меняется отношение граждан к раздельному сбору вторсырья, все больше людей относятся к этому с пониманием, за что хочу выразить им благодарность. Если десять лет назад доля раздельного сбора отходов составляла 6 % от их общего объема, то сегодня — 16%. Среди стран СНГ Беларусь в лидерах. Наш показатель лучше, чем, к примеру, в Латвии, Словакии. Мы приблизились к таким странам, как Португалия, Испания, Финляндия. Большую работу в этом направлении проводит оператор вторичных материальных ресурсов, жилищные организации, местные органы власти в плане разъяснительно-обучающих мероприятий среди населения, установки контейнеров и оборудования площадок, проведения различных акций. Но стоит также признать, что еще не во всех населенных пунктах созданы надлежащие условия», — отметил специалист.

Уровень собираемости платежей в сфере ЖКХ по итогам полугодия составил 98,3%, причем доля населения в общем объеме задолженности менее 20%, остальная часть приходится на юридических лиц.

Безналичные жилищные субсидии за январь—июнь получили около 11 тыс. человек на сумму 330 тыс. рублей. До 15 рублей получило 6,6 тыс. семей, а средний размер субсидии составляет 5 рублей.

Время реагирования на различные аварийные ситуации в жилфонде сокращено до 30 минут. Потребители ЖКУ, даже проживающие в отдаленных от крупных городов населенных пунктах, теперь могут рассчитывать на скорое устранение аварийных неполадок, заявил Д. Казановский.

«Косвенным показателем улучшения качества работы предприятий отрасли является снижение количества обращений граждан: за первое полугодие — минус 19 % к такому же прошлогоднему периоду. При этом около 50 % из них — это получение консультаций, разъяснений. Уменьшению способствует внедрение с 2014 года претензионного порядка рассмотрения обращений потребителей ЖКУ. Так, жалобы по поводу качества услуг должны быть рассмотрены в течение одного дня, а не двух недель или месяца. И меры реагирования приняты в соответствии с техническими нормативными актами в срок от 1 до 7 дней, а в случае аварии — незамедлительно», — отметил начальник отдела по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства ЖКХ Геннадий Акстилович.

Второй фактор — создание службы «115» в Минске. Такая структура уже начала функционировать в Витебске, на очереди — Борисов. Позиция Министерства ЖКХ — создание аналогичных служб во всех областных и районных центрах. Как показал опыт столицы, один из положительных моментов — возможность контролировать выполнение заявок граждан в режиме реального времени вышестоящими организациями.