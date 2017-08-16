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ЭКОНОМИКА РБ


ВВП БЕЛАРУСИ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 1,1%
10:03 17.08.2017

Объем валового внутреннего продукта Беларуси за январь–июль 2017 г. в текущих ценах составил 56,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января–июля 2016 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, индекс-дефлятор ВВП в январе–июле 2017 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 107,3%.
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