В пункте пропуска «Брузги» (на границе с Польшей) 18 августа с 9.00 до 11.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, временные неудобства связаны с пересечением государственной границы участниками 25-го Экуменического пешего паломничества из Белостока через территорию Беларуси.