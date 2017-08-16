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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БРУЗГИ» 18 АВГУСТА БУДЕТ ОГРАНИЧЕНО ДВИЖЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА
09:31 17.08.2017
В пункте пропуска «Брузги» (на границе с Польшей) 18 августа с 9.00 до 11.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, временные неудобства связаны с пересечением государственной границы участниками 25-го Экуменического пешего паломничества из Белостока через территорию Беларуси.
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