За июль 2017 года РУП «Национальный аэропорт Минск» обслужило 495778 пассажиров, прирост составил 18,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, количество пассажиров с января по июль достигло 2288858 человек, что на 25% выше показателя прошлого года.

В июле 2017 года аэропортом обслужено 2388 самолетовылетов, что на 4,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Всего за семь месяцев 2017 года обслужено 13842 самолетовылета (+ 8,4%).