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ЭКОНОМИКА РБ
ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ МНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 18 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПИНСКОМ РАЙОНЕ
16:50 16.08.2017
Первый заместитель начальника инспекции МНС по Брестской области Вадим Шевчук 18 августа проведет выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Пинском районе.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать интересующие вопросы можно с 10.00 до 11.00 в ОАО «Пинский винодельческий завод» (Пинский район, пос. Садовый, ул. Советская,2).
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