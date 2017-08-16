ЭКОНОМИКА РБ

ПЕРВЫЙ ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИНСПЕКЦИИ МНС ПО БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 18 АВГУСТА ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН В ПИНСКОМ РАЙОНЕ

16:50 16.08.2017 Первый заместитель начальника инспекции МНС по Брестской области Вадим Шевчук 18 августа проведет выездной прием граждан, индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц в Пинском районе. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Брестской области, задать интересующие вопросы можно с 10.00 до 11.00 в ОАО «Пинский винодельческий завод» (Пинский район, пос. Садовый, ул. Советская,2).