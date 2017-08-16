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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАВОД «ХИМВОЛОКНО» ОАО «ГРОДНО АЗОТ» ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ УВЕЛИЧИЛ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ НА 1,4%
16:40 16.08.2017
Темп роста продукции промышленности филиала «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» на основе товаров-представителей в базисных ценах (ИФО) за январь-июль 2017 года к аналогичному периоду 2016 года составил 101,4%, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия.
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