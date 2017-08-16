Полоцкий молочный комбинат презентовал продукцию под новым брендом, который подчеркнет ее региональную принадлежность, передают «Витебские вести».

Лицом торговой марки стала обаятельная девочка с книгой в руках.

«Софийкой полочане ласково называют Софийский собор. В то же время это популярное имя – возможно, чьей-то сестры, дочери, внучки, соседки. Так мы постарались объединить славную историю города и семейные ценности: нежность, любовь, заботу о близких», — пояснила заместитель директора Полоцкого молочного комбината Наталия Жогалева.

Сейчас под брендом «Сафійка» выпускается по два вида молока и кефира в ПЭТ-бутылках. В будущем линейку планируется расширить. Уже скоро в магазинах должны появиться йогурты в упаковке пюр-пак с изображением на коробках нового персонажа, а затем и другие виды изделий.

Всего на данный момент в ассортименте предприятия около 90 видов продукции, ежедневно здесь перерабатывают более 300 тонн молока, поставляемого из трех районов – Полоцкого, Россонского, Миорского. Внедрение систем безопасности и менеджмента качества, подтверждающих соответствие продукции международным стандартам, позволяет успешно конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынках.

«Мы являемся одной из ведущих белорусских компаний по экспорту молочных продуктов. Так, за 7 месяцев этого года за пределы страны было отправлено продукции на 2,5 млн долларов — 127% к прошлогоднему уровню», — отметила начальник отдела маркетинга и сбыта Людмила Гринькова.

С мая, после успешного прохождения комплексной проверки Россельхознадзора, полочане возобновили приостановленные ранее поставки цельномолочных продуктов в регионы России, куда также отгружается сливочное масло. В последнее время доля восточной соседки в общих объемах экспорта сократилась до 60%, на второе место вышел Казахстан (15,5%), следующие позиции занимают Армения, Сирия, Грузия, Кыргызстан. Курс на диверсификацию рынков сбыта будет продолжаться и далее.

Кстати, полоцкий комбинат одним из первых в стране осуществил поставки сухого цельного молока в Сирию на 677 тыс. долларов. А открытие нового цеха по производству промышленного казеина помогло продвинуться на рынки Литвы и Польши. С конца прошлого года в эти страны продано 80 т гранулированного белка.

Расширяя ассортимент, Полоцкий молочный комбинат освоил выпуск майонеза «Школьный». Он не содержит уксуса, поэтому рекомендован для детского питания. Новинка уже поступила в продажу. С начала учебного года школьные столовые и буфеты смогут использовать новую заправку для салатов.