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ЭКОНОМИКА РБ
КОЛИЧЕСТВО СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В МИНСКЕ ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ УВЕЛИЧИЛОСЬ ПОЧТИ НА 2%
16:25 16.08.2017
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Минске за семь месяцев 2017 года увеличилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Минску, на 1 августа они внесли в бюджет города 2518,9 млн рублей, или 116,9% к аналогичному периоду 2016 года.
Всего в столице зарегистрировано более 116 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Данным кругом плательщиков обеспечено 38,1% консолидированных поступлений Минска, что на 4,3 п.п. выше 2016 года.
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