На Интернет-портале судов общей юрисдикции (http://service.court.by/ru/public/schedule/) введены в тестовую эксплуатацию два электронных сервиса – «Банк данных судебных постановлений» и «Электронное судопроизводство».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Верховном суде, также усовершенствован сервис «Расписание судебных заседаний». Модернизированный ресурс информирует о рассмотрении всех категорий дел в Верховном суде, областных (Минском городском) и экономических судах республики.

Банк данных судебных постановлений обеспечивает возможность просмотра резолютивных частей судебных постановлений по экономическим делам, рассмотренным по первой инстанции.

Доступ к ресурсу предоставляется бесплатно на равных условиях всем зарегистрированным пользователям Интернет-портала, прошедшим авторизацию.

Регистрация и авторизация пользователей в системе предусмотрены для изучения активности пользователей и степени востребованности сервисов, а также упорядочения работы с ресурсом.

С учетом требований законодательства из текстов судебных постановлений будут исключаться персональные данные граждан, которые участвовали в соответствующих судебных процессах (ФИО, данные о регистрации по месту жительства или месту пребывания и др.).

Сервис «Банк данных судебных постановлений» разработан для оперативного извещения сторон о принятых судом постановлениях.

Банк данных судебных постановлений начал формироваться 15 августа 2017 года. Постановления, принятые до этой даты, в банк данных не включены.

Электронное судопроизводство предоставляет возможность подавать в суд, рассматривающий экономические дела, процессуальные обращения, указанные в ч. 1 ст. 7 Хозяйственного процессуального кодекса Беларуси (ХПК), в электронном виде посредством заполнения формы, размещенной на Интернет-портале судов общей юрисдикции.

С помощью сервиса пользователь может подать в суд любой процессуальный документ – иск, жалобу, заявление, ходатайство – с помощью своего персонального компьютера, сэкономив время и средства на почтовые расходы.

Документы, поданные в экономический суд через электронный сервис, принимаются к рассмотрению, если оплачены госпошлиной через систему ЕРИП или заявитель освобожден от уплаты госпошлины в соответствии со ст. 257 Налогового кодекса Беларуси. В иных случаях заявитель обязан предоставить в экономический суд оригинал документа, подтверждающего факт уплаты госпошлины.

В случае подачи обращений в электронном виде без предоставления оригинала квитанции об уплате госпошлины суд может оставить исковое заявление без движения в соответствии с абзацем 3 ч. 1 ст. 162 ХПК, либо возвратить обращение (абзац 6 ч. 1 ст. 272 ХПК – при подаче апелляционной жалобы, абзац 5 ч. 1 ст. 288 ХПК – при подаче кассационной жалобы и т.д.).

Датой отправки обращения в суд считается дата, указанная в столбце «дата отправки» в личном кабинете. Датой поступления обращения в суд считается дата регистрации, указанная в столбце «дата регистрации».

При направлении обращения в выходной либо праздничный день, а также в нерабочее время, регистрация осуществляется в первый рабочий день, следующий за днем подачи.

Прием, учет и регистрация обращений, поступивших в электронном виде, осуществляется в порядке, предусмотренном для приема, учета и регистрации документов на бумажном носителе.

При подготовке дела к судебному разбирательству судом могут быть дополнительно истребованы документы (либо их копии) на бумажном носителе для выполнения задач, установленных ст. 168 ХПК.

Для подачи процессуального обращения пользователю необходимо войти в раздел «Картотека обращений» и сформировать запрос.

Прилагаемые документы должны прикрепляться в виде сканированных оригиналов документов (масштаб – 1:1, качество – не менее не менее 300 dpi, формат – pdf). Имя файла должно позволять идентифицировать документ и количество листов в нем (например, Договор аренды 25 от 05032017 8л.pdf).

Отсканированный документ должен содержать все аутентичные признаки подлинности (графическую подпись лица, печать, штамп, исходящий номер, дату обращения и др.). Отсканированный документ не должен быть защищен от печати и копирования, а также содержать интерактивные и мультимедийные элементы, внедренные сценарии на языках программирования.

Каждый отдельный документ должен прикрепляться в виде отдельного файла. Только в случае наличия нескольких документов одного вида разрешается прикреплять несколько файлов.

В случае нарушения данных требований пользователю может быть отказано в регистрации обращения с пометкой «несоблюдение требований к прикрепляемым файлам».

Документы, отмеченные значком «*», необходимо прикрепить к обращению в обязательном порядке (например, исковое заявление).

После регистрации обращения канцелярией суда соответствующие сведения появляются в разделе «Картотека дел».

Информация о ходе обработки отправленных обращений будет аккумулироваться в разделе «Уведомления» и дублироваться сообщениями на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Электронный сервис «Расписание судебных заседаний» обеспечивает доступ к расписанию судебных заседаний всех коллегий Верховного суда, областных (Минского городского) и экономических судов республики.

Сервис осуществляет расширенный поиск по расписанию исходя из параметров, задаваемых пользователем: диапазона дат рассмотрения дела (на предстоящий период), номера дела, участников спора.

Сведения о судебных заседаниях по первой инстанции отражаются в расписании по мере определения судом даты и времени рассмотрения дела.

При рассмотрении дел в апелляционной и кассационной инстанциях – не позднее трех суток, предшествующих дню рассмотрения.

Расписание в электронном виде размещается в целях информирования участников судебных заседаний о предстоящих дате, месте и времени судебного заседания. Архив проведенных заседаний не ведется.

Замечания и предложения по совершенствованию электронных сервисов можно направлять на адрес электронной почты с указанием темы письма «электронные сервисы».