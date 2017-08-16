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ЭКОНОМИКА РБ


УПРОЩЕННУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ БОЛЕЕ 40% ПЛАТЕЛЬЩИКОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
16:06 16.08.2017

Упрощенную систему налогообложения (УСН) на 1 августа 2017 года применяют более 40% от всех плательщиков Гомельской области – 18801 субъект хозяйствования, в их числе 6420 организаций и 12381 индивидуальный предприниматель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, за счет поступлений плательщиков, применяющих упрощенное налогообложение, сформировано 4% бюджета области, поступило в январе-июле 2017 года 53,1 млн рублей, в том числе налога при упрощенной системе налогообложения – 29,2 млн рублей. В расчете на одного плательщика УСН поступления составили 2,8 тыс. рублей.

УСН – особый вид налогового режима, ориентированный на снижение налогового бремени в организациях малого бизнеса и облегчение ведения бухгалтерского учета.
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