Обеспечение территорий индивидуальной жилой застройки Могилевской области инженерно-транспортной инфраструктурой – электро- и водоснабжением, улично-дорожной сетью – требует улучшения.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, такие выводы сделаны Комитетом государственного контроля региона после изучения принимаемых местными органами власти мер по возведению таких объектов.

«Развитие индивидуальной жилой застройки является важным направлением жилищной политики в Могилевской области. Оно позволяет улучшить жилищные условия граждан с учетом их требований к количеству, объему, планировке и месторасположению жилых и подсобных помещений, а также вовлекает в этот процесс многих участников гражданского оборота – банки, производителей строительных материалов, строительные организации, деятельность которых позитивно сказывается на экономическом развитии государства», - отметили в КГК области.

За последнюю пятилетку доля ввода индивидуальных жилых домов в области составила более 35% (636 тыс. кв. м) от общего объема ввода жилья (1791 тыс. кв. м).

Однако, по оценке КГК региона, организация планирования, финансирования, строительства и приемки в эксплуатацию объектов инженерно-транспортной инфраструктуры в районах (кварталах) индивидуальной жилой застройки требует корректировки.

В этой сфере имеется ряд проблем, которые негативно сказываются на использовании бюджетных средств, деятельности государственных органов и строительных организаций, формировании благоприятных условий для развития индивидуального жилищного строительства, эстетическом восприятии усадебной жилой застройки, что вызывает обоснованные нарекания граждан-застройщиков. Основные из них: ненадлежащая организация строительного процесса, влекущая «вялотекущее» возведение указанных объектов, затягивание создания во вновь осваиваемых районах индивидуальной жилой застройки необходимого уровня инженерно-транспортной инфраструктуры, неэффективное планирование и распределение бюджетных средств, их дефицит, распространенная практика инициирования возведения новых объектов при незавершении ранее начатых с достаточно высокой степенью готовности.

Из строившихся в 2012-2016 годах в 18 регионах области 138 объектов инженерной инфраструктуры к настоящему времени в эксплуатацию введен лишь 51. В стадии незавершенного строительства находятся 66 объектов. На 21 разработана лишь проектно-сметная документация. Как результат, ожидаемый социально-экономический эффект от использования в этой сфере значительных государственных средств (более 40 млн руб.) пока не достигнут.

«Для скорейшего завершения недостроенных объектов требуется задействование всех возможных резервов снижения затрат государства на их возведение, в том числе за счет удешевления отдельных проектных решений и привлечения к финансированию частных партнеров. Комитетом госконтроля Могилевской области внесены предложения по исправлению сложившейся ситуации и повышению уровня благоустройства осваиваемых районов индивидуальной жилой застройки региона. Выполнение внесенных предложений взято на контроль», - подчеркнули в Комитете госконтроля Могилевской области.