В бюджет Гомельской области в январе-июле 2017 года поступило 1333,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 429,9 млн рублей, в местные бюджеты – 903,6 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, формирование бюджета региона в январе-июле 2017 года обеспечивали около 470 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, 26 тысяч индивидуальных предпринимателей и 413 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.

План доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 104,2%, республиканского – на 104%, местных – на 104,3%.

Сверх плана поступило в доход бюджетов всех уровней 54,2 млн рублей.

Более половины доходов бюджета области в истекшем периоде традиционно сформировано за счет поступлений трех налогов: 20,6% – за счет подоходного налога, 18,8% – за счет акцизов, 12,7% – налога на добавленную стоимость.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в фактических ценах увеличились на 213,8 млн рублей, или на 19,1%.