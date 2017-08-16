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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО БОЛЕЕ 1,3 МЛРД РУБЛЕЙ
15:37 16.08.2017
В бюджет Гомельской области в январе-июле 2017 года поступило 1333,5 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 429,9 млн рублей, в местные бюджеты – 903,6 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гомельской области, формирование бюджета региона в январе-июле 2017 года обеспечивали около 470 тысяч плательщиков, в том числе более 19 тысяч организаций, 26 тысяч индивидуальных предпринимателей и 413 тысяч физических лиц, уплачивающих имущественные платежи.
План доходов отчетного периода консолидированного бюджета исполнен на 104,2%, республиканского – на 104%, местных – на 104,3%.
Сверх плана поступило в доход бюджетов всех уровней 54,2 млн рублей.
Более половины доходов бюджета области в истекшем периоде традиционно сформировано за счет поступлений трех налогов: 20,6% – за счет подоходного налога, 18,8% – за счет акцизов, 12,7% – налога на добавленную стоимость.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года поступления в фактических ценах увеличились на 213,8 млн рублей, или на 19,1%.
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