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ЭКОНОМИКА РБ
СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАИП
15:22 16.08.2017
Распоряжением премьер-министра Беларуси №281р от 11.08.2017 г. создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о повышении эффективности работы ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ее руководителем назначен министр экономики Владимир Зиновский.
Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о повышении эффективности работы указанного государственного учреждения и до 1 сентября 2017 г. внести их в установленном порядке в правительство.
При необходимости межведомственная рабочая группа уполномочена привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.
Координацию деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет Министерство экономики.
Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложен на первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского.
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