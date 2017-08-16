Распоряжением премьер-министра Беларуси №281р от 11.08.2017 г. создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о повышении эффективности работы ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизации».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, ее руководителем назначен министр экономики Владимир Зиновский.

Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о повышении эффективности работы указанного государственного учреждения и до 1 сентября 2017 г. внести их в установленном порядке в правительство.

При необходимости межведомственная рабочая группа уполномочена привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.

Координацию деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет Министерство экономики.

Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложен на первого заместителя премьер-министра Беларуси Василия Матюшевского.