Фонд «Гомельоблимущество» 15 августа продал два неиспользуемых объекта в Наровлянском и Лельчицком районах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, хотя сам аукцион, проводимый фондом «Гомельоблимущество», не состоялся – на участие в аукционе поступило по одной заявке на два объекта – по условиям действующего законодательства претенденты на покупку смогли приобрести недвижимость по начальной цене продажи, увеличенной на 5%. Учитывая, что объекты были выставлены на торги за одну и три базовые величины, цена продажи также оказалась невысокой.

Деревянное здание бывшей начальной школы в деревне Дубницкое Лельчицкого района приобрело крестьянское фермерское хозяйство, как сам покупатель признался, «для размещения конторы».

В Наровле здание из бруса приобрел индивидуальный предприниматель, который планирует открыть здесь магазин.