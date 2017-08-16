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ЭКОНОМИКА РБ
ФОНД «ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ ДВА НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОБЪЕКТА В НАРОВЛЯНСКОМ И ЛЕЛЬЧИЦКОМ РАЙОНАХ
14:53 16.08.2017
Фонд «Гомельоблимущество» 15 августа продал два неиспользуемых объекта в Наровлянском и Лельчицком районах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, хотя сам аукцион, проводимый фондом «Гомельоблимущество», не состоялся – на участие в аукционе поступило по одной заявке на два объекта – по условиям действующего законодательства претенденты на покупку смогли приобрести недвижимость по начальной цене продажи, увеличенной на 5%. Учитывая, что объекты были выставлены на торги за одну и три базовые величины, цена продажи также оказалась невысокой.
Деревянное здание бывшей начальной школы в деревне Дубницкое Лельчицкого района приобрело крестьянское фермерское хозяйство, как сам покупатель признался, «для размещения конторы».
В Наровле здание из бруса приобрел индивидуальный предприниматель, который планирует открыть здесь магазин.
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