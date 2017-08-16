В первом полугодии 2017 года белорусские таможенники зарегистрировали около 250 тыс. экспортных деклараций, что на 8% превышает данный показатель за аналогичный период 2016 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за этот же период зарегистрировано более 300 тыс. импортных – их количество увеличилось на 16%.

Таких результатов позволила достичь эффективная работа белорусской таможенной службы по упрощению административных процедур, сокращению таможенных формальностей, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования.