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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛОРУССКИЕ ТАМОЖЕННИКИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ ОКОЛО 250 ТЫСЯЧ ЭКСПОРТНЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
14:28 16.08.2017
В первом полугодии 2017 года белорусские таможенники зарегистрировали около 250 тыс. экспортных деклараций, что на 8% превышает данный показатель за аналогичный период 2016 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, за этот же период зарегистрировано более 300 тыс. импортных – их количество увеличилось на 16%.
Таких результатов позволила достичь эффективная работа белорусской таможенной службы по упрощению административных процедур, сокращению таможенных формальностей, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования.
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