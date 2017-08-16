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|16.08.2017
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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ ПРОСРОЧЕННАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ, КРЕДИТОРСКАЯ – 7,3 МЛРД РУБЛЕЙ
13:58 16.08.2017
За январь–июнь 2017 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,9%, рентабельность продаж – 7,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, дебиторская задолженность на 1 июля 2017 г. составила 31,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,1 млрд рублей, или 22,4% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 июля 2017 г. составила 41,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,3 млрд рублей, или 17,4% от общего объема кредиторской задолженности.
В статистике не учитывались банки, страховые организации, бюджетные организации, микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.
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