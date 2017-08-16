За январь–июнь 2017 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг составила 9,9%, рентабельность продаж – 7,9%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, дебиторская задолженность на 1 июля 2017 г. составила 31,7 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,1 млрд рублей, или 22,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2017 г. составила 41,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,3 млрд рублей, или 17,4% от общего объема кредиторской задолженности.

В статистике не учитывались банки, страховые организации, бюджетные организации, микроорганизации и малые организации без ведомственной подчиненности.