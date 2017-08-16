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ЭКОНОМИКА РБ
МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР МТС ЗАПУСКАЕТ УСЛУГУ ДЛЯ БЕЗЛИМИТНОГО ИНТЕРНЕТА В РОУМИНГЕ В ПОЛЬШЕ И УКРАИНЕ
13:27 16.08.2017
Мобильный оператор МТС запустил услугу «Unlim за границей» — это безлимитный по объему мобильный интернет в роуминге для абонентов, которые путешествуют в Польшу и Украину.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в течение суток пользователям услуги «Unlim за границей» будет доступно по 100 МБ трафика на максимальных скоростях, при большем потреблении интернет будет работать на скорости до 64 Кбит/с. Стоимость услуги — 11,99 рублей в сутки. Плата списывается только за те сутки, в которых абонент пользовался интернетом в сети роуминговых партнеров.
Чтобы подключить услугу, нужно зарегистрироваться в сети мобильных операторов Play в Польше или Vodafone в Украине. Добавить «Unlim за границей» можно с помощью USSD-запроса *725#, интернет-помощника и приложения «Мой МТС».
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