Салон связи МТС в Мозыре, располагавшийся по ул. Малинина, 1б, открылся на новом месте.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, теперь его можно найти в соседнем здании – в торговом центре «Малининский» по ул. Малинина, 1а/10.

Для тех, кто хочет опробовать смартфон перед покупкой, в салоне предусмотрены витрины открытого формата. Многие из представленных устройств доступны в рассрочку без процентов и первоначального взноса. Об особенностях техники и специальных условиях ее покупки клиентам расскажут профессиональные консультанты.

Как и в других фирменных салонах МТС, в офисе по ул. Малинина, 1а/10 оказывают полный спектр услуг оператора. Здесь можно подключиться на один из тарифов, заказать дополнительные сервисы, получить подробную информацию о начислении и расходовании средств на лицевом счете. Решать вопросы связи максимально быстро клиентам позволяют терминал самообслуживания, электронная очередь и продуманная организация рабочих мест.

Салон связи МТС в ТЦ «Малининский» по ул. Малинина, 1а/10, работает с 9.00 до 20.00 с понедельника по субботу и с 9.00 до 18.00 по воскресеньям. Кроме этого, мозыряне и гости города могут обратиться за обслуживанием в собственный офис оператора по ул. Советской, 27а и коммерческие представительства компании.