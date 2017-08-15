Во время проведения специальных мероприятий сотрудники оперативно-поискового отдела Витебской таможни задержали 3,5 т обрезков шпика и почти 5 т свежемороженых рыбопродуктов, перемещаемых без сопроводительных документов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, движение грузовых автомобилей Renault и Iveco с товаром было приостановлено на автодороге М1 в непосредственной близости от российской границы. В результате таможенного контроля установлено, что у водителей транспортных средств отсутствуют сопроводительные документы на перемещаемые рыбопродукты и шпик.

Незаконно перемещаемая продукция общей стоимостью свыше 20 тысяч рублей изъята.

По данным фактам Витебской таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 КоАП Беларуси.