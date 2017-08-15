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ЭКОНОМИКА РБ


ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОДСТАНЦИИ «ПОСТАВЫ» ЧЕРЕЗ ЛЭП К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ БЕЛАЭС ПЛАНИРУЕТСЯ К КОНЦУ ГОДА
11:45 16.08.2017

В эксплуатацию введена самая крупная в Беларуси системообразующая подстанция 330 кВ «Поставы».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве энергетики, данный энергетический объект является одним из значимых в реализации проекта выдачи электрической мощности Белорусской АЭС и играет ключевую роль в обеспечении передачи электрической энергии от строящейся атомной станции потребителям.

Проект выдачи электрической мощности предусматривает двадцать три пусковых комплекса и охватывает строительство и реконструкцию линий электропередачи в трех областях Беларуси общей протяженностью свыше 1700 км, реконструкцию 4 подстанций и строительство новой подстанции «Поставы». Осуществляется совместно с ООО «Северокитайской электроэнергетической проектной компанией при китайской электроэнергетической инженерно-консультационной корпорации» (компания NCPE) «под ключ». Для реализации проекта Китай предоставил кредит на льготных условиях в рамках межправительственного соглашения.

Активное участие в реализации всех этапов строительства объекта на условиях субподряда принимают белорусские организации. Генеральным проектировщиком является РУП «Белэнергосетьпроект», строительные, монтажные и пуско-наладочные работы выполняют ОАО «Западэлектросетьстрой» и ОАО «Белэлектромонтажналадка», а также организации других ведомств.

При строительстве подстанции «Поставы» были применены передовые технические решения, а также высокотехнологичное оборудование ведущих мировых производителей. Для реализации системы автоматизированного управления технологическими процессами, предусматривающей высокую степень автоматизации режимами работы подстанции, применены проектные решения предприятия Госкомвоенпрома — ОАО «АГАТ – системы управления».

Планируется к концу 2017 года осуществить подключение оборудования подстанции «Поставы» через линии электропередачи к распределительному устройству Белорусской АЭС, что позволит приступить к наладочным работам на оборудовании атомной станции.

Подстанция «Поставы» — очередной объект белоруской энергосистемы, построенный совместно с китайскими партнерами. На протяжении последних лет введены и успешно эксплуатируются энергетические объекты общей стоимостью более 2 млрд долларов США, в том числе ПГУ Минской ТЭЦ-5, Березовской и Лукомльской ГРЭС.

Среди новых объектов — введенные 31 июля 2017 г. Витебская ГЭС и блок ПГУ 35 мВт на Гомельской ТЭЦ-1. В настоящее время проводится реконструкция подстанции 330 кВ «Минск-Северная».
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