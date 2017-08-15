В Беларуси предлагается осуществить переход на всеобщее среднее образование. Об этом шла речь на рабочей встрече Александра Лукашенко с заместителем премьер-министра Василием Жарко и министром образования Игорем Карпенко.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, на встрече поднимались вопросы развития и совершенствования образовательной сферы в Беларуси.

Планируется, что на предстоящем Республиканском педагогическом совете будут обсуждены концептуальные подходы по развитию системы образования, изменения, которые могут претерпеть правила приема при поступлении в вузы. Итогом совместной работы учителей и педагогов, экспертов в различных вопросах должна стать своеобразная дорожная карта, которая определит приоритеты и направления, по которым должна двигаться система образования в ближайшей перспективе до 2020 года и стратегически до 2030 года. В том числе в Беларуси предлагается осуществить переход на всеобщее среднее образование.

Были затронуты различные дискуссионные вопросы и предложения. Среди них возврат к пятибалльной системе оценки знаний, введение в большинстве случаев платной заочной формы обучения и постепенное снижение набора на обучение в высших учебных заведениях, вопрос необходимости при поступлении учитывать средний балл аттестата.

Отмечена также необходимость проведения аттестации и проверки на соответствие лицензионным требованиям всех вузов Беларуси.

И. Карпенко доложил о подготовке учреждений образования к новому учебному году. Уже подписано около 90% паспортов готовности. К 1 сентября вводятся в строй две школы-новостройки. Одна из них в Минске, другая – в Кричеве. Кроме этого, с начала текущего года в стране введены шесть учреждений дошкольного образования. Еще столько же планируется ввести к 1 сентября, и четыре будут введены до конца года.

По состоянию на 1 августа все школьные программы были переработаны, они доступны на образовательном портале. Подготовлены методические рекомендации, которые направлены в регионы. К 1 сентября в Беларуси выпустят 30 новых учебников, до конца года еще 11. В целом до конца 2019 года будет полностью обновлена вся линейка учебников по общему среднему образованию.

Не осталась в стороне и тема зарплат в социальной сфере. Глава государства подчеркнул, что учителя и врачи – это основа общества, и необходимо уже к концу года поднять планку средней зарплаты, а также более плотно заняться соответствующим вопросом в следующем году.