В январе-июле 2017г. спрос на квартиры в Минске снизился более чем на 7% по сравнению с прошлым годом – самым результативным по числу сделок за последние годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в «www.pro-n.by – Про недвижимость», по состоянию на 8 августа 2017г. в реестре сделок Национального кадастрового агентства приводятся данные о 1117 сделках в июле. Это на 16% меньше, чем в июне (1342 сделки). И на 24% меньше, чем в июле прошлого года. Соревноваться в активности на рынке жилья в весенне-летние месяцы с прошлым годом сложно, так как именно в 2016 году был наибольший спрос на квартиры в Минске за последние 10 лет. Если учесть, что в этом году ежемесячно регистрируется около 1200 сделок с квартирами в Минске, а два-три года назад эта цифра составляла 1000 сделок, то можно констатировать, что за последние 5 лет спрос на квартиры в Минске значительно вырос.

Всего за январь-июль 2017 г. в Минске заключено 8330 сделок, что на 7,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2016 г. (9026).

В Минской области в июле заключено 541 договоров, а за период январь-июль – 3894 договоров купли-продажи квартир, что на 2% больше, чем в прошлом году. И вообще, за последние 10 лет в Минской области наблюдается самая наибольшая активность на квартирном рынке.

Начиная с 2013 года, спрос на квартиры в Минской области остается стабильно высоким.

В Беларуси за январь-июль заключено 26601 договоров купли-продажи квартир. Это на 3,5% меньше, чем в этом же периоде 2016 года (27543).

В областных центрах Беларуси в июле т.г. спрос на квартиры показывает разнонаправленную динамику. Если в Могилевской области продажи квартир увеличились более чем на 21%, то в Брестской, наоборот, снизились более чем на 16% по сравнению с прошлым годом.

Брестская область – январь-июль 2017 г. 2662 сделки (-16,7%, январь-июнь 2016 г. 3198);

Витебская область – январь-июль 2017 г. 3122 сделки (0,5%, январь-июнь 2016 г. 3106);

Гомельская область – январь-июль 2017 г. 2949 сделок (-3,5%, январь-июнь 2016 г. 3059);

Гродненская область – январь-июль 2017 г. 3124 сделки (-6,5%, январь-июнь 2016 г. 3342);

Минская область – январь-июль 2017 г. 3894 сделки (1,1%, январь-июнь 2016 г. 3850);

Могилевская область – январь-июль 2017 г. 2520 сделок (21,6%, январь-июнь 2016 г. 2072);

Минск – январь-июль 2017 г. 8330 сделок (-7,7%, январь-июнь 2016 г. 9026).

По данным Национального кадастрового агентства на 8 августа 2017 года, за январь-июль спрос на квартиры в Минске снизился на 7,7% по сравнению с прошлым годом, в Минской области – увеличился на 1,1%, а по Беларуси – снизился на 3,5%.