|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.08.2017
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЗА 7 МЕСЯЦЕВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ВЫЯВЛЕНО ПОЧТИ 690 НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09:45 16.08.2017
Представители Государственного таможенного комитета и таможен республики обсудили вопросы эффективности применения технических средств таможенного контроля и результаты эксплуатации инспекционно-досмотровых комплексов на семинаре, который состоялся в Бресте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в настоящее время в таможенных органах используется 5 мобильных и 5 стационарных ИДК. С их помощью можно осуществить таможенный контроль товара без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины. Сегодня это наиболее действенный инструмент таможенного контроля, позволяющий повысить эффективность осмотра и увеличить количество выявленных правонарушений при сокращении времени пребывания транспорта в пункте пропуска. Среднее время сканирования одной машины при помощи инспекционно-досмотрового комплекса – 10 минут, в то время как физический досмотр может занимать от 3 до 8 часов в зависимости от характера товара.
За 7 месяцев 2017 года с применением ИДК выявлено 689 нарушений таможенного законодательства, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2017
Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2017
Курсы в банках
на 16.08.2017
Конвертация в банках
на 16.08.2017
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте