Представители Государственного таможенного комитета и таможен республики обсудили вопросы эффективности применения технических средств таможенного контроля и результаты эксплуатации инспекционно-досмотровых комплексов на семинаре, который состоялся в Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в настоящее время в таможенных органах используется 5 мобильных и 5 стационарных ИДК. С их помощью можно осуществить таможенный контроль товара без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины. Сегодня это наиболее действенный инструмент таможенного контроля, позволяющий повысить эффективность осмотра и увеличить количество выявленных правонарушений при сокращении времени пребывания транспорта в пункте пропуска. Среднее время сканирования одной машины при помощи инспекционно-досмотрового комплекса – 10 минут, в то время как физический досмотр может занимать от 3 до 8 часов в зависимости от характера товара.

За 7 месяцев 2017 года с применением ИДК выявлено 689 нарушений таможенного законодательства, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года.