ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.08.2017

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЗА 7 МЕСЯЦЕВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ВЫЯВЛЕНО ПОЧТИ 690 НАРУШЕНИЙ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
09:45 16.08.2017

Представители Государственного таможенного комитета и таможен республики обсудили вопросы эффективности применения технических средств таможенного контроля и результаты эксплуатации инспекционно-досмотровых комплексов на семинаре, который состоялся в Бресте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГТК, в настоящее время в таможенных органах используется 5 мобильных и 5 стационарных ИДК. С их помощью можно осуществить таможенный контроль товара без вскрытия и разгрузки грузового транспортного средства, демонтажа узлов и элементов кузова легковой машины. Сегодня это наиболее действенный инструмент таможенного контроля, позволяющий повысить эффективность осмотра и увеличить количество выявленных правонарушений при сокращении времени пребывания транспорта в пункте пропуска. Среднее время сканирования одной машины при помощи инспекционно-досмотрового комплекса – 10 минут, в то время как физический досмотр может занимать от 3 до 8 часов в зависимости от характера товара.

За 7 месяцев 2017 года с применением ИДК выявлено 689 нарушений таможенного законодательства, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2016 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.08.2017
валюта курс
EUR 2.2907
USD 1.9498
RUB 3.2541
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.08.2017
валюта курс +/-
EUR 2.2907 -0.0066
USD 1.9498 +0.0044
RUB 3.2541 +0.0014
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.2840 2.2930
USD 1.9450 1.9500
RUB 3.2470 3.2600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.08.2017
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1710 1.1770
EUR/RUB 70.0000 70.6000
USD/RUB 59.6000 60.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2017, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте